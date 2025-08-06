Gana'da helikopter faciası! İki bakan yaşamını yitirdi

Gana'da başkent Akra'dan Obuasi'ye doğru sabah saatlerinde havalanan Harbin Z-9 tipi askeri helikopter ile bağlantı kesildi. Gana Silahlı Kuvvetleri, helikopterde 3'ü mürettebat toplam 8 kişinin bulunduğunu ifade ederek, iletişim kurmaya çalışıldığını aktardı.

Gana Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, yaptığı açıklamada helikopterin düştüğünü doğrulayarak, helikopterde bulunan Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken, ilk tespitler kazanın teknik bir arızadan veya olumsuz hava şartlarından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.