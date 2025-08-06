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Dünya

Gana'da helikopter faciası! İki bakan yaşamını yitirdi

Gana'nın Ashanti vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Kazada, Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed hayatını kaybetti.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Gana'da helikopter faciası! İki bakan yaşamını yitirdi
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Gana'da başkent Akra'dan Obuasi'ye doğru sabah saatlerinde havalanan Harbin Z-9 tipi askeri helikopter ile bağlantı kesildi. Gana Silahlı Kuvvetleri, helikopterde 3'ü mürettebat toplam 8 kişinin bulunduğunu ifade ederek, iletişim kurmaya çalışıldığını aktardı.

Gana Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, yaptığı açıklamada helikopterin düştüğünü doğrulayarak, helikopterde bulunan Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken, ilk tespitler kazanın teknik bir arızadan veya olumsuz hava şartlarından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

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