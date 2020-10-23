İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9393
  • EURO
    9,3983
  • ALTIN
    486.026
  • BIST100
    1198.32
Dünya

Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Ekim 2020 Cuma 00:19 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:19
ABONE OL

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, vilayetin Manso Akroso bölgesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Yartey, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Yartey, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.