Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

AA 23 Ekim 2020 Cuma 00:19 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:19

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, vilayetin Manso Akroso bölgesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Yartey, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Yartey, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.