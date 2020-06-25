Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

AA 25 Haziran 2020 Perşembe 19:06 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 19:06

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 280 bin 116 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 460 artarak 15 bin 473'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 95 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 11 bin 431 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı aktarıldı.

Gana'da başkent Akra 8 bin 984, Ashanti 2 bin 957, Western 1257 ve Central 798 kişiyle vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.