İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7641
  • EURO
    37,35
  • ALTIN
    3169.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Gana'da menenjit can aldı: 6 ölü

Gana'nın Upper West vilayetinde 6 kişi, menenjit salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA28 Ocak 2025 Salı 17:43 - Güncelleme:
Gana'da menenjit can aldı: 6 ölü
ABONE OL

Gana Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Collins Boateng Danquah, yaptığı açıklamada, ülkenin Upper West vilayetinde 17 menenjit vakası görüldüğünü ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini belirten Danquah, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Danquah, erken teşhis ve tedavinin ölümleri azaltmak için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bölge sakinlerinden baş ve boyun ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmalarını istedi.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.