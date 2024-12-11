Gana'da protestolar sürüyor: 106 gözaltı

Gana Polis Servisinden yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu yapılan seçimlerin ardından çıkan şiddet olaylarında 106 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, polis teşkilatının ve diğer güvenlik kurumlarının, kanun ve düzeni sağlamak amacıyla toplumu korumaya kararlı oldukları vurgulandı.

Öte yandan, seçimi kazanan ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongresi'nden (NDC) John Dramani Mahama, ülkedeki şiddet olaylarını kınadı.

Mahama, mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve güvenlik birimlerinin şiddete karşı "kararlı şekilde hareket etmesini" istedi.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefetteki NDC'nin adayı Mahama, seçmenlerin yüzde 56,55'inin oyunu alarak kazandı.

Mahama, 7 Ocak 2025'te yemin ederek görevi Akufo-Addo'dan devralacak.

Gana'daki seçimlerde çıkan şiddet olaylarda en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

