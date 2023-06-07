Gana'da şarbon salgını tespit edildi

Tarım Bakanlığınca yapılan açıklamada, Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde ölen inek etini tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edildiğinin doğrulandığı kaydedildi.



Eti tüketen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şarbon salgını nedeniyle Binduri bölgesinde hayvan hareketlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.



Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşabiliyor.