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Dünya

Gana'da şarbon salgını tespit edildi

Gana Tarım Bakanlığı, ülkenin Upper East vilayetinde şarbon salgını tespit edildiğini bildirdi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Gana'da şarbon salgını tespit edildi
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Tarım Bakanlığınca yapılan açıklamada, Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde ölen inek etini tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edildiğinin doğrulandığı kaydedildi.

Eti tüketen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şarbon salgını nedeniyle Binduri bölgesinde hayvan hareketlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.

Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşabiliyor.

  • Gana
  • Upper East
  • şarbon salgını

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