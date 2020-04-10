İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,711
  • EURO
    7,3445
  • ALTIN
    364.318
  • BIST100
    96233.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gana'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı
Dünya

Gana'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce konulan sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:47
ABONE OL

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde Greater Accra ve Kumasi bölgelerinde konulan sokağa çıkma yasağının 13 Nisan'dan itibaren bir hafta daha uzatıldığını belirtti.

Bu süre zarfında bölgelere giriş çıkış olmayacağını kaydeden Akuffo-Addo, ülkenin tüm sınırlarının da bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Akuffo-Addo, virüsle mücadele kapsamında yoksul vatandaşların elektrik faturalarının tamamının, diğer vatandaşların da elektrik faturalarının yüzde 50'sinin 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Gana'da şimdiye kadar 378 Kovid-19 vakası görülürken, 6 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.

Mazot yüklü tanker alev aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.