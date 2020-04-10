AA 10 Nisan 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:47

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde Greater Accra ve Kumasi bölgelerinde konulan sokağa çıkma yasağının 13 Nisan'dan itibaren bir hafta daha uzatıldığını belirtti.

Bu süre zarfında bölgelere giriş çıkış olmayacağını kaydeden Akuffo-Addo, ülkenin tüm sınırlarının da bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Akuffo-Addo, virüsle mücadele kapsamında yoksul vatandaşların elektrik faturalarının tamamının, diğer vatandaşların da elektrik faturalarının yüzde 50'sinin 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Gana'da şimdiye kadar 378 Kovid-19 vakası görülürken, 6 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.