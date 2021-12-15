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Dünya

Gana'dan aşı enstitüsü kararı

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkede ulusal aşı enstitüsünün kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 02:22 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 02:22
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Akufo-Addo, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Afrika kıtasının kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini belirtti.

Akufo-Addo, Gana'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yerli aşı üretimini denetleyecek ulusal aşı enstitüsünü kurmaya karar verdiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarını daha iyi değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden Akufo-Addo, "Kendimize güvenmeliyiz ve kendimizi yoksulluktan refaha çekmek için hayırseverler, yardımlar ve sadakalarla yaşayan dilencilerin imajını bırakmalıyız. Ayrıca bol doğal kaynaklarımızı daha iyi ve daha akıllıca kullanmalıyız." dedi.

Akufo-Addo, Afrika'nın zayıf sağlık sistemleri nedeniyle Kovid-19 virüsü kıtaya ulaştığında kötü şekilde etkileneceği tahminlerinin gerçekleşmediğini belirterek, kıtanın bu salgından ders çıkardığını kaydetti.

Bugüne kadar kıtada sadece nüfusun yüzde 10'unun aşı olduğunu ifade eden Akufo-Addo, bunun da aşı yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

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