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Dünya

Gana'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ilk vatandaş grubu ülkeye ulaştı

Afrika kıtasında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye başlatan ilk ülke Gana'nın vatandaşlarından ilk grup ülkeye geldi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 02:01 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 02:01
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Başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na gelen 17 Ganalı öğrenci, Gana Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum-Sarpong ve bir üst düzey yetkili tarafından karşılandı.

Ampratwum-Sarpong, burada yaptığı açıklamada, 500'e yakın Ganalının Ukrayna'dan komşu ülkelere tahliye edildiğini belirtti.

Tüm vatandaşların güvenli bir şekilde Gana'ya gelmesi için hükümetin Türk Hava Yolları ile iş birliğinde olduğunu aktaran Ampratwum-Sarpong, "Sume'deki bazı yurttaşlarımızın Rus topraklarına geçebileceklerini umuyoruz." dedi.

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