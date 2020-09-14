Gandi, Modi'yi yerden yere vurdu: Ülke salgından kırılırken tavus kuşlarıyla meşgul

star.com.tr 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:03

ABD'den sonra en çok vaka sayısının görüldüğü Hindistan'da, vaka sayısı 5 milyon, pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı ise 80 bine dayandı.



Ülkenin pandemiyle mücadelesi eleştirirken, Başbakan Modi'nin tavus kuşlarıyla çektirdiği fotoğraf, öfkeyi daha da artırdı.

Modi'nin fotoğraflarıyla ilgili konuşan muhalif siyasetçi Rahul Gandi, Modi'yi Covid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olmakla ve insanlara 'kendi başınızın çaresine bakın' demekle suçladı.

Gandi, "Hindistan'ın vaka sayısı 5 milyon. Ve öyle görünüyor ki, bu hafta ve 1 milyon artacak. Modi hükümeti, 'Başınızın çaresine bakın' anlamına gelen 'kendine güven' diyor. Çünkü başbakan tavus kuşlarıyla meşgul." dedi.

Gandi'nin sözleri, Modi'nin tavus kuşlarıyla oturup yürüdüğü ve evindeki kuşları beslediği bir görüntünün paylaşılmasından sonra geldi.

Gandi, salgının başlangıcından bu yana hükümetin pandemiyle mücadele edemediği konusunda eleştiriler yapıyor.

Hindistan, 25 Mart'ta ülke çapında karantina ve izolasyon süreci başlatmıştı. O zamandan beri karantina kısıtlamalarını kademeli olarak hafifletiyor. Bu arada, Pazartesi günü 92.701 yeni Covid-19 vakası bildirilirken, binden fazla insanın öldüğü belirtildi.

Hükümet verilerine göre, Hindistan'da salgının başlangıcından bu yana 4,8 milyon vaka görüldü. Yaklaşık 80.000 kişi öldü.

Mayıs ayında Modi, Covid-19 krizi sırasında ekonomiye yardım ve destek sağlamayı amaçlayan 'Kendi Kendine Güvenen Hindistan Planı' adlı bir teşvik paketi çıkardı.

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