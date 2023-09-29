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Dünya

Gannuşi açlık grevine başlayacak

Eski Tunus Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin açlık grevine başlayacağı bildirildi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 01:52 - Güncelleme:
Gannuşi açlık grevine başlayacak
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Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verdi.

Gannuşi'nin, ülkedeki demokratik yolun "gerilemesini" protesto amacıyla bugünden itibaren açlık grevine başlayacağını belirten Şuaybi, "siyasi aktivistlere yönelik kovuşturmaya son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması" taleplerinin de Gannuşi'nin greve gitme sebepleri arasında yer aldığını kaydetti.

"DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI KOMPLO KURMAK" SORUŞTURMASINDA ONLARCA KİŞİ TUTUKLANDI

"Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, iş insanı Kemal Latif, Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri, Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi tutuklananlar arasında yer alıyor.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

  • Tunus
  • açlık grevi
  • Raşid el-Gannuşi

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