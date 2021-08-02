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Dünya

Gannuşi askeri hastaneye kaldırıldı

Kısa süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:09 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 07:09
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Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin kısa süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Meclis Başkanı Basın Müsteşarı Vesim el-Hadravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin sağlığı bir süre önce yakalandığı Kovid-19'un etkileri sonucu kötüleşti ve askeri hastaneye nakledilmesi gerekti." dedi.

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu.

Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etmişti.

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