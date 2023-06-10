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Dünya

Gannuşi hakkında bir davadan daha tutuklama kararı verildi

Eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin, 'gizli örgüt' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verildi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 00:05 - Güncelleme:
Gannuşi hakkında bir davadan daha tutuklama kararı verildi
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Başkent Tunus'ta yer alan Aryana Asliye Mahkemesi, iki ayı aşkın süredir tutuklu yargılanan Gannuşi hakkında "gizli örgüt" soruşturması kapsamında yeni bir karar verdi.

Mahkeme, Nahda Hareketi ile ilgili iktidar ortağı olduğu döneme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Raşid el-Gannuşi'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Geçen yıl Mayıs ayında, Nahda Hareketi tarafından oluşturulduğu iddia edilen "gizli örgüt" aracılığıyla, "devlet görevlisi olmayan sivil kişilere devlet sırrını ifşa etmek, devlet görevlisi olarak şahsen veya başkaları aracılığıyla hediye kabul etmek, başkaları adına hak ve imtiyazlar talep etmek" gibi suçlamalarla Gannuşi ve beraberindeki 33 kişi için yurtdışı çıkış yasağı konulmuştu.

GANNUŞİ 17 NİSAN'DAN BU YANA CEZAEVİNDE

Gannuşi, bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınmasının ardından, ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen, 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Mornagiyye Cezaevi'ne gönderilen Gannuşi, bu sürede birkaç kez rahatsızlanmıştı.

Hakkında açılan davaların "siyasi" olduğunu ve "mesnetsiz suçlamalara maruz kaldığını" savunan Gannuşi ise duruşmalara çıkmayı reddediyor.

Raşid Gannuşi, Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "emniyet güçlerine hakaret ettiği" gerekçesiyle 15 Mayıs'ta verilen bir yıl hapis cezası ve 1000 dinar (330 dolar) para cezasına itiraz yolu açık olmasına rağmen duruşmalara katılmayı reddettiği için itirazda bulunmamıştı.

Nahda lideri, avukatları aracılığıyla kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Yargılanmamda adil koşullar sağlanmadığı sürece duruşmalara çıkmayı kesinlikle reddediyorum. Tek adam rejiminin dikte ettiği mahkemeye çıkmayı kabul etmiyorum." demişti.

  • Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi
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