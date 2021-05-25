Gannuşi'den işgalci İsrail'e sert tepki

AA 25 Mayıs 2021 Salı 07:23 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 07:23

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerine ve yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına tepki gösterdi.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gannuşi, Filistin Yasama Konseyi Başkan Vekili Ahmed Bahr ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed ile telefonda görüştü.

Gannuşi telefon görüşmelerinde, Tunus'un uluslararası platformlarda Filistin halkının haklı davasını desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu belirtti ve İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini ve yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarını kınadı.

Ahmed Bahr, görüşmede, Tunus'un Filistin davasındaki onurlu duruşunu ve Meclis Başkanı ile üyelerinin, İsrail'in ihlallerine karşı Filistin halkını desteklemesini takdir etti.

Ahmed ise Gannuşi'nin, Filistin meselesinde Arap ve İslam dünyasının desteğini çekmek ve dünya parlamentolarını bu konuda harekete geçirmek için gösterdiği çabayı övdü.

Ahmed ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerinin devam ettiği bir ortamda Filistin meselesinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.