Gannuşi'den ''Meclisin feshedilmesi'' çağrısına cevap

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 08:21 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 08:21

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle halktan gelen "Meclisin feshedilmesi" çağrısına karşılık böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Gannuşi, Nahda Ulusal Gençlik Hareketinin, Tunus'un Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 65. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği sempozyumda konuştu.

Dün başkent Tunus'ta Meclisin feshedilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye ilişkin Gannuşi, "Meclisin feshedilmesi için anayasal ve kanuni bir yol yok. Meclis, bir hükümet kurmaktan ve ona güvenoyu vermekten aciz kalmadıkça feshedilemez." dedi.

Bağımsızlık ve ulusal bir meclis kurmak için canını veren Tunus halkının, bu kuruma şu ya da bu kişinin hükmetmesini kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirten Gannuşi, Tunus'un diyaloğa ve yaşanan parçalanmaya karşı ulusal bir projeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

"Ortak hedeflerimiz olmalı, ancak yönetim bile birlik içinde değil. Parçalanmamalı, birlik olmalıyız." diyen Gannuşi, 2011 yılındaki devrimin, Arap İslam kimliğinin ve demokrasinin tesisi için gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Dün Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan onlarca kişi, Meclisin feshedilmesini ve referanduma gidilmesini talep etmişti.

Tunus'ta, 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet göreve geldi ancak ekonomik sorunlar çözülemedi.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin Meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.