Gannuşi'ye ''suikast tehdidi'' uyarısı

AA 11 Haziran 2021 Cuma 06:36 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 06:36

Tunus'taki Nahda Hareketi, lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı olan Raşid el-Gannuşi'nin hayatına yönelik suikast tehdidi konusunda uyarıda bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin güvenliğine yönelik "ciddi tehditlere" karşı uyarıda bulunularak, güvenlik güçlerinin Gannuşi'yi suikastını öngören bir terör tehdidi hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin danışmanı Riyad eş-Şuaybi de dün akşam yaptığı açıklamada, Gannuşi'ye yönelik ciddi suikast tehdidi olduğuna ilişkin güvenlik yetkililerinden bilgi aldıklarını söylemişti. Şuaybi, yetkililerin, Gannuşi'yi koruma tedbirlerini güçlendireceklerini kaydetmişti.

Tunus'ta 13 Kasım 2019'dan bu yana Meclis Başkanlığı görevini yürüten Raşid el-Gannuşi, Habib Burgiba (1956-1987) ile devrik lider Zeynel Abidin bin Ali (1987-2011) dönemlerinde en belirgin muhalif şahsiyetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sürgünde geçirdiği 20 yılın ardından Gannuşi, Arap Baharı sürecinde 14 Ocak 2011'de Tunus'a geri dönmüştü.