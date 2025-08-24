İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Gardiyanın itirafları kan dondurdu: Ellerinden asar, ölene kadar işkence ederdik

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan, Sednaya Hapishanesi'nde görev yapmış 3 eski gardiyanın itiraflarını içeren görüntüleri yayımladı. Hapishanede yıllarca gardiyanlık yapan Mahir Derviş, 'İnsanları odalara götürür, ellerinden asardık. 5-6 kişi sırayla onları döver, ölene kadar işkence ederdik. Bazılarını ise hücreye koyar, 45 gün boyunca yiyecek ve içecek vermeden bekletirdik ki öldüklerinde kokular yayılmasın.' dedi.

24 Ağustos 2025 Pazar 14:47
Gardiyanın itirafları kan dondurdu: Ellerinden asar, ölene kadar işkence ederdik
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolu açıklamada, ülkeden kaçmaya çalışan eski gardiyanlar Mahir Derviş, Hayyan Ali Davud ve Ramazan Ali İsa'nın Humus'un Hule ve Telkeleh ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

Videoda, Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca gardiyanlık yapan Mahir Derviş, işkence ettiği bazı tutuklularla yüzleştirilerek görev süresi boyunca uyguladığı işkencelerin bir kısmını anlattı.

Derviş, "İnsanları odalara götürür, ellerinden asardık. 5-6 kişi sırayla onları döver, ölene kadar işkence ederdik. Bazılarını ise hücreye koyar, 45 gün boyunca yiyecek ve içecek vermeden bekletirdik ki öldüklerinde kokular yayılmasın." dedi.

Şubat 2023'te en az 131 tutuklunun idam edildiğini anlatan Derviş, "Hepsini öldürdük, ardından araçlarla mahkumlara cesetleri taşıttık ve gömülmesi için götürdük." itirafında bulundu.

Kadın tutuklulara yönelik cinsel saldırıları da itiraf eden Derviş, "Müdür yardımcısına kız getirmesini söylerdim. Onlara tecavüz eder, sonra öldürürdük." diye konuştu.

"BİR SEFERİNDE YAKLAŞIK 200 KİŞİNİN İDAM EDİLDİĞİNE TANIK OLDUM"

Eski gardiyan Ramazan Ali İsa da idamlar sırasında çığlık seslerini bastırmak için kazan dairelerini çalıştırdığını ifade ederek, "Ses, çok yüksek olduğu için kimse içeridekilerin bağırışlarını duymazdı. Bir seferinde yaklaşık 200 kişinin idam edildiğine tanık oldum." şeklinde konuştu.

İsa, infaz edilenlerin cesetlerinin Harasta ve Tişrin Hastanesi'ne götürüldüğünü belirterek, "Cesetlere numara verilirdi ancak bodrum katında onlara ne yapıldığını kimse bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

"ADALETİN KAPANMAYAN BİR KAPISI VARDIR"

Yayımlanan videoda hapisten kurtulan mağdur ile yakınları, İçişleri Bakanlığı görevlileri tarafından gardiyanla yüzleştiriliyor.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Hattab, paylaşımında, "Mağdur, Sednaya Hapishanesi'ndeki celladıyla yüz yüze karşılaşıyor. Gardiyanlar, kaçarak hikayeyi bitireceğini sanmıştı ancak adaletin kapanmayan bir kapısı vardır." ifadelerini kullandı.

