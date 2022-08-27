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Dünya

Garsonları işsiz bırakan robotlar!

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki alışveriş merkezlerinde ve kafelerde müşterilerin hizmetine sunulan robot garsonlar, insanları işsiz bırakmaya başladı.

IHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
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Güney Kore'nin başkenti Seul'deki birçok alışveriş merkezi ve kafede robot garsonlar kullanılmaya başlandı. Her türlü içeceği hazırlayabilen robotlar, iş gücünün pahalı olduğu Seul'de garsonların işini devralarak insanları işsiz bırakmaya başladı. Mekanlarda 24 saat çalışarak tatil yapmayan, maaş istemeyen ve sigortaya ihtiyaç duymayan robotlar, hem işverenlerin hem de teknolojiye meraklı müşterilerin ilgisini çekiyor. Düşük elektrik masrafı sayesinde ekonomik olan robotlar, işverenlerin umudu olurken, çalışanların ise korkulu rüyası haline geliyor.

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