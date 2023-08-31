İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6938
  • EURO
    29,095
  • ALTIN
    1669.08
  • BIST100
    7953.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

''Garuda Kalkanı'' tatbikatı başladı

Endonezya'nın Java Adası'nda ABD ve Endonezya öncülüğünde toplam 7 ülkenin katılımıyla 'Garuda Kalkanı' tatbikatı başladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
''Garuda Kalkanı'' tatbikatı başladı
ABONE OL

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, ülkesinin Cakarta Büyükelçiliği aracılığıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Garuda Kalkanı" tatbikatının Java Adası'nda başladığını duyurdu.

Flynn, "Bu ortak, çok uluslu eğitim tatbikatı, istikrarlı, güvenli ve daha barışçıl, özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak kararlılığımızı ve fikir birliğimizi ortaya koyuyor." yorumunda bulunarak, tatbikat kapsamında "amfibi uygulamalar, hava operasyonları ve saha eğitiminin yer alacağını" belirtti.

İki hafta sürmesi planlanan tatbikata ABD ve Endonezya'nın yanı sıra Avustralya, Japonya, Singapur, İngiltere ve Fransa katılıyor.

Tatbikatta Brunei, Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Filipinler, Güney Kore ve Doğu Timor gözlemci olarak yer alıyor.

ABD ile Endonezya arasında 2009'dan beri düzenlenen tatbikata 2022'de Avustralya, Japonya ve Singapur da katılmıştı.

  • Garuda Kalkanı
  • Endonezya tatbikatı
  • Java Adası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.