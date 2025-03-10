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Dünya

Gasbetmeyi savunan ismi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiler

İsrail'de Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan Nahala Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
Gasbetmeyi savunan ismi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiler
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İsrail'deki Ariel Üniversitesi profesörü Amos Azaria ve Ben-Gurion Üniversitesi'nden Doçent Doktor Shalom Sadik, "Büyük İsrail'in sınırlarının Fırat'tan Nil'e kadar uzandığını" savunan Weiss'ı Nobel barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Azaria ve Sadik, Norveç Nobel Komitesi'ne yazdıkları mektupta, Filistin topraklarında kurulan yasadışı İsrail yerleşimlerinin "şiddeti önlediğini ve güvenliği artırdığını" öne sürerek, Weiss'ın kurulmasında öncülük ettiği yerleşimin "pratikte sürtüşmeleri ve büyük çaplı savaşları önleyen bir faktör olduğunu" iddia etti.

Norveç Nobel Komitesi'nin Weiss'ın adaylığını kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

Nahala Derneği kurucusu Weiss, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin yanı sıra Gazze'de de Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bunun yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunuyor.

Weiss, sık sık Gazze'nin tamamının İsrail'e ait olduğu yönünde açıklamalarında bulunuyor.

Nahala Derneği'nin geçen yıl düzenlediği "Gazze'de yeniden yerleşim planı" etkinliğinde konuşan Weiss, "Gazze nüfusu, Gazze'de bulunma hakkını 7 Ekim'de kaybetti. 7 Ekim'e kadar, Gazze ile İsrail arasında daha barışçıl bir hayat olabilmesi için bir şans olabileceğine inan insanlar vardı. Artık yok. Şimdi Gazze'deki nüfusun başka ülkelere gitmesini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

2024 Nobel Barış Ödülü, "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verilmişti.

  • Nahala Derneği
  • Daniella Weiss
  • Nobel Barış Ödülü

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