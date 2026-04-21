İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8988
  • EURO
    52,8698
  • ALTIN
    6898.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Gaspçı İsrailliler Filistin topraklarından sonra gözünü okula çevirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğu sınırında yer alan Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesine gece saatlerinde baskın düzenleyerek bir okulu yıktı.

AA21 Nisan 2026 Salı 09:28
ABONE OL

Tubas İl Milli Eğitim Müdürü Azmi Belavne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kuzey Ağvar bölgesindeki El-Malih Okulu'nu tamamen yıktığını belirtti.

Belavne, okulun iki yıl boyunca defalarca İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını, öğrenci ve öğretmenlerin de sürekli taciz edildiğini söyledi.

Yıkılan okulda temel eğitim verildiğini ve normal şartlarda yaklaşık 70 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Belavne, baskın ve saldırıların ardından yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısının önce 30'a, ardından 16'ya düştüğünü, son olarak bölgedeki tüm ailelerin zorla yerinden edilmesiyle okulun tamamen boşaldığını aktardı.

Belavne, okulda bir müdür ve 5 öğretmen dahil toplam 7 personelin görev yaptığını bildirdi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme, İsrailli saldırganların okulu ve çevredeki evleri yıkma hedefiyle bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

Dıragme, İsrailli saldırganların süregelen tacizleri nedeniyle çok sayıda ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

  • İsrail saldırısı
  • Batı Şeria yıkımı
  • Kuzey Ağvar baskını

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.