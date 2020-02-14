Gayrimeşru lider Hafter'den akılalmaz Türkiye iddiası

14 Şubat 2020 Cuma23:47 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 23:47

Ülkenin doğusunda bulunan Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda yaptığı konuşmasında Hafter, kalıcı ateşkes ve barışın olmayacağını öne sürdü.

Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." ifadelerini kullandı.

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Hafter'e bağlı milislerin son 3 günde başkent Trablus'un sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırılarında biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "HAFTER'İN ATEŞKES DİYE BİR DERDİ YOK BARIŞ DİYE BİR DERDİ YOK" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, "Libya'da akan kanın durması için Berlin'de önemli bir zirve yapıldı ve mutabakata varıldı ancak Hafter güçleri bunun akabinde saldırılarına devam etti. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adımlar atacak?" sorusuna Erdoğan, "Gerek Berlin süreci gerekse Moskova'da, her ikisinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Serrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar bu tür metinlere imza koymuyorlarsa, burada bir mutabakat sağlanmıştır denilemez." yanıtını verdi.



Erdoğan, Berlin sürecinin geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen, Hafter'in aslında oteldeki odasından burayı takip ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetmişti:

"Tabii bu 55 maddelik metin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine de gidecek. Ancak burada bir nokta çok önemli, o da şu, Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır, 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."

LİBYA'DA ATEŞKES TALEP EDEN BMGK KARARI KABUL EDİLMİŞTİ



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes, taraflara silah tedariğine son verilmesi, uluslararası silah ambargosuna uyulması, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep eden kararı kabul etti.

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya'da 'kalıcı ateşkes' talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi.

Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda BM üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapıyor.

Berlin Konferansına katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.