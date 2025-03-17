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Dünya

Gayriresmi toplantı öncesi Yunanistan'dan Kıbrıs meselesine ilişkin açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kıbrıs meselesinde tek çözümün birleşme olduğuna inandıklarını kaydetti.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
Gayriresmi toplantı öncesi Yunanistan'dan Kıbrıs meselesine ilişkin açıklama
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Yerapetritis, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren Brüksel'deki toplantı girişinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugünkü toplantının dünyada çok sayıda krizin mevcut olduğu bir dönemde meydana geldiğini belirterek, Ukrayna konusunda hem Yunanistan'ın hem de AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayacak, müzakerelere Ukrayna'nın da dahil olduğu, adil ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu vurguladı.

Yerapetritis, hem Gazze'de hem Lübnan'da ateşkesi desteklediklerini belirterek, Batı Şeria'da son dönemde kötüleşen durumdan da endişe duyduklarını kaydetti.

Suriye'de kurulacak yeni düzenin dış müdahalelerden uzak kalması gerektiğine inandıklarını ifade eden Yerapetritis, Suriye'ye uygulanan yaptırımların da aşamalı olarak kaldırılması ve gerektiğinde tekrar gündeme gelmesi yönünde fikir beyan etti.

Yerapetritis, bu akşam Kıbrıs meselesini görüşmek üzere Kıbrıs'taki taraflar, üç garantör ülke ve Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımıyla Cenevre'de düzenlenecek toplantıya da değinerek, "Kıbrıs artık bölünmüş kalamaz. Bölünme hiçbir zaman çözüm olmamıştı. Birlik içinde bir Avrupa ve barış dolu bir dünya için tek çözüm birleşmedir." diye konuştu.

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