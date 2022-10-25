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Dünya

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasası köklü değişikliklerden geçiyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF), doğal gaz piyasasının piyasa koşulları ve yapılan yatırımlar açısından büyük değişiklikler geçirdiğini duyurdu.

AA25 Ekim 2022 Salı 21:32 - Güncelleme:
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasası köklü değişikliklerden geçiyor
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Mısır'ın başkenti Kahire'de bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen GECF'in 24'üncü oturumu sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, "Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle piyasadaki gelişmelerin gaz merkezlerinde ve uzun vadeli sözleşmelerin fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

Açıklamada, gaz fiyatlandırma mekanizmasının değiştirilmesi, piyasa performansı risklerinin yönetilmesi ve siyasi amaçlarla "tavan fiyat" politikasının uygulanmasına yönelik girişimlerden duyulan derin endişeye vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, doğal gaz piyasasına müdahale girişimlerinin, yatırımcı, üretici ve tüketicilere zarar verebileceği belirtildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da yaptığı açıklamada, "Bugün, tüm uluslararası çabaların enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve enerjinin temini hedefine yoğunlaştığı bu kritik zamanda bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Doğal gaz kaynaklarının önemine işaret eden Molla, "Doğal gaz en temiz hidrokarbon yakıttır ve enerji geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

  • Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu
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