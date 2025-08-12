İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

Gazeteci katleden İsrail'e Kanada'dan kınama

Kanada, Gazze'de aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecilerin öldürülmesini kınadı ancak bu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmadı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 09:34 - Güncelleme:
Gazeteci katleden İsrail'e Kanada'dan kınama
Kanada Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kanada, Gazze'de Al Jazeera muhabirlerinin öldürülmesini kınıyor. Gazeteciler sivildir, onları hedef almak kabul edilemez. Tam hesap verebilirlik ve dünyanın her yerinde basının korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada, kınama açıklamasında, gazetecilere yönelik saldırıyı düzenleyen İsrail'in adını geçirmezken, saldırılardan da sorumlu tutmadı.

İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

