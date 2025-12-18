İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekili için karar

Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekili, partisinin Avrupa Parlamentosu grubundan çıkarıldı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 07:28
Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekili için karar
Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Pappas'ı bir gazeteciyi darbetmesi nedeniyle AP meclis grubundan çıkardığını duyurdu.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "SYRIZA Başkanı Sokratis Famellos, SYRIZA AP Milletvekili Nikos Pappas'ı kabul edilmez davranışı nedeniyle parti grubundan çıkarmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Pappas'ın partiden de ihraç edilmesi için disiplin soruşturması başlatıldığı da duyuruldu.

Pappas, Yunan basınına yansıyan açıklamalarında, Strazburg'da bir gazeteciyi darbettiğine ilişkin iddiaları doğrulayarak, bu davranışından pişman olduğunu ifade etti.

