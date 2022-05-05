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Dünya

Gazprom: Almanya, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattını 2028'den önce kullanamayacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'nın durdurulan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru projesinin ikinci hattından 2028'den önce faydalanamayacağını bildirdi.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattının atıl durumda olduğu hatırlatıldı.

Hattın kara kısımlarında bulunan altyapıdan Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin faydalanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Almanya, Kuzey Akım 2'yi işletmeye alma kararı verirse, yalnızca projedeki bir hattı yüzde 100 kapasiteyle kullanılabilecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattının tekrar devreye alınmasının 2028'den önce mümkün olamayacağı kaydedildi.

Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanan hattan, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 23 Şubat'ta verdiği talimat sonrasında sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde, bakım çalışmaları da yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

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