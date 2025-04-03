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Dünya

Gazprom: Avrupa yazın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın güvenilir doğal gaz tedarikçilerinin azaldığını ve gelecek yaz mevsiminde yer altı depolama tesislerini doldurmakta zorluk yaşayacağını öne sürdü.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Gazprom: Avrupa yazın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu depolarda 31 Mart itibarıyla 34,3 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi.

Avrupa'da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rekorun mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yaşandığı vurgulandı.

Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağı aktarılan açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

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