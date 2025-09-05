İSTANBUL 29°C / 22°C
Gazprom ile imzalar atıldı: Doğalgaz sevkiyatı artırılacak

Gazprom ile Kazakistan arasında Rus doğal gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik anlaşma imzalandığı bildirildi.

5 Eylül 2025 Cuma 09:36
Gazprom ile imzalar atıldı: Doğalgaz sevkiyatı artırılacak
Gazprom ile Kazakistan, Rus gazı sevkiyatının arttırılmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar'ın Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, doğal gaz alanında işbirliğinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların, bu yıl ve 2026'da Kazakistan'a Rus gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından 1 Mart'ta yapılan açıklamada, Gazprom ile yılda 10 milyar metreküpe kadar Rus gazı sevkiyatına yönelik görüşmeler yürütüldüğü bildirilmişti.

