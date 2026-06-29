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Dünya

Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz alarmı: Doldurma açığı büyüyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasındaki açığın önceki yıllara kıyasla büyüdüğünü bildirdi.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz alarmı: Doldurma açığı büyüyor
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sıcak havanın depolara doğal gaz doldurulmasını yavaşlattığı belirtildi.

Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 27 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 9,7 milyar metreküp veya yüzde 16,7 daha düşük seviyede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği vurgulanarak, "Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasında açık önceki yıllara kıyasla büyüyor." ifadesine yer verildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.

  • Gazprom
  • enerji şirketi
  • Avrupa gaz depoları

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