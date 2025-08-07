Gazze adım adım işgal edilecek! Katil İsrail'in hain planı deşifre oldu

Netanyahu başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin tamamının işgaline ilişkin planı görüşmek için bu akşam toplanacak.

İşgal planının bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.

İsrail basını, Netanyahu'nun sıcak baktığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.

Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek.

Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak.

İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.

Yardımlar konusunda Trump devreye girecek ve Gazze'de yardım dağıtım noktaları 4'ten 16'ya çıkarılacak ve en az 1 milyar dolarlık yardım açıklanacak.

Bu 1 milyar dolarlık yardım, ABD ve diğer ülkeler tarafından karşılanacak.

GAZZE'NİN YÜZDE 88'İ İŞGAL VE "TAHLİYE EMİRLERİ" ALTINDA

Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nin büyük kısmı işgal altında.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 88'i İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlıkla mücadele eden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze'nin yalnızca yüzde 12'lik kısmına sıkışmış durumda.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, arabulucuların İsrail'in Gazze'yi işgal planını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini yeniden müzakere masasına döndürmek için yoğun baskı uyguladığı belirtildi.

Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynağın, "Gazze'yi işgal planı onaylanmadan müzakerelere dönülme ihtimali yok." dediği kaydedildi.

Ayrıca arabulucuların bir yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal planını durdurmaya çalıştığı diğer yandan Hamas'a da müzakere masasına dönmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİNİ İŞGAL PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

DSÖ, Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişinin yetersiz beslenmeden öldüğünü bildirdi:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırımın yanı sıra açlığı dayatması ve çöken sağlık sistemi gölgesinde özellikle çocukları etkisi altına alan ve hayatlarını tehdit eden nörolojik hastalık olarak bilinen "Guillain-Barre" sendromunun son haftalarda yayılması endişe uyandırıyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde bir Filistinliye kendi evini zorla yıktırdığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne dün "sadece 92 tır" insani yardımın ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 100 Filistinli hayatını kaybetti, 603 kişi yaralandı

İsrailli esir aileleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planına karşı çıkmaya çağırdı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk, 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde 16 aylık Muhammed Zekeriya Asfur, yetersiz beslenme ve açlıktan yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ek olarak kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'nde, 22 aylık süreçte çoğunluğu futbolcu 800'den fazla sporcu öldürüldü, 288 spor tesisi yıkıldı.

ABD'li Bilişim Şirketi Microsoft'un, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıktı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında karşılaştığı siyasi baskının, istihbarat tehditlerinin ve karalama kampanyasının, uluslararası adalet sisteminin geleceğine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonları kapsamında toplam 101 bin 271 ton yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle temel gıdalara ve tıbbi desteğe erişimin neredeyse imkânsız hale geldiği Gazze Şeridi'nde, 5 aylık Filistinli bebek Ammar Muhammed Ammara, doğumundan bu yana devam eden yüksek ateş ve ağır yetersiz beslenme ile mücadele ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde hapiste bulunan bir Filistinlinin ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

04.59 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planı" hakkında yaptığı yorumda, "İsrail'in kendi güvenliği için ne yapması gerektiğine karar verme hakkı var" dedi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'da gerçekleştirdiği temasların verimli geçtiğini belirten Rubio, "Belki de bu yönetim döneminde ilk kez, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için ne tür taleplerde bulunabileceğine dair somut örnekler elde ettik" açıklamasında bulundu.

02.38 İsrail'de, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muafiyetini sağlayacak yasa tasarısının meclise sunulmaması nedeniyle hükümetten çekilen Degel HaTorah Partisi'nin dini liderlerinden Haham Dov Lando, asker kaçağı iki Haredinin tutuklanmasının ardından "İsrail'e karşı küresel mücadeleye girişeceklerini" duyurdu.

01.05 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt vermedi.

00.09 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni bir askeri operasyon düzenleyerek Gazze Şeridi'ni "tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı öne sürüldü.

00.00 Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede toplanan yüzlerce İsrail vatandaşı, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı açlık politikasını protesto etti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.