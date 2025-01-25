Gazze'de ikinci esir takası! Hamas, 4 İsrailliyi serbest bıraktı

Gazze Şeridi, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, ikinci grup esirin takası gerçekleşiyor.

GAZZE'DEKİ 4 İSRAİLLİ KADIN ESİR ASKER SERBEST BIRAKILDI

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.



Hamas ve İsrail arasındaki karşılıklı esir takasının ikinci turuna ilişkin hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı. İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrailli kadın esir asker karşılığında İsrail hapishanelerinden 200 Filsitinli esirin akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

HAMAS: BUGÜN 121'İ MÜEBBET HAPİS MAHKUMU 200 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakmayı planladığı 200 Filistinlinin isim listesini yayınlayarak, bunların 121'inin müebbet, 79'unun ise uzun süreli hapis mahkumu olduğunu bildirdi.

Esirler Medya Ofisinden paylaşılan isim listesine göre, bugün serbest bırakılması planlanan müebbet hapis mahkumu 70 kişi Filistin'den sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilecek Filistinlilerin hangi ülkeye gönderilecekleri belirtilmedi.

Listeye göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 137'si Hamas'a, 26'sı Fetih Hareketi'ne, 29'u İslami Cihad Hareketi'ne, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne mensup, 4'ü ise herhangi bir gruba mensup değil.

- İSRAİLLİLERİN TEL AVİV'DE BEKLEYİŞİ

Gazze'de 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılmasını takip etmek için İsrailli esir yakınları ve onları destekleyen binlerce İsrailli, Tel Aviv'de Rehineler Meydanı olarak bilinen alanda toplandı.

İsrail'de yasaklı olan Al Jazeera'nin esir değişimine ilişkin görüntüleri, yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan heyecanla bekleyen kalabalık tarafından izlendi.

Gazze kent meydanına kurulan platformda Kızılhaç ekipleriyle Hamas mensupları arasında imzaların atılması ve esirlerin Kıızlhaç araçlarına bindirilmesinin ardından meydanda toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.

- ⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

12:17 Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

12:00 Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın esirin, yerel saatle 12.00 (TSİ 13.00) civarında serbest bırakılmasının beklendiği bildirildi.

11:59 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat sonucu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sağlık müdahalesini artırdıklarını bildirdi.

10:20 İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek. Anlaşmanın 7'nci gününde Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor. karşılıklı esir takası çerçevesinde, Filistinli esirleri almak için Kızılhaç ekipleri, Kudüs ile Ramallah arasındaki Ofer Cezaevi'ne geldi.

10:01 İsrail ordusunun çekildiği Gazze Şeridi'nin Refah kentinden aylarca süren bombardıman ve çatışmalar nedeniyle yerle bir edildi. Neredeyse sağlam binanın kalmadığı kente dönen Filistinliler, enkaz halindeki evlerle karşılaştı. İsrail ordusunun Abu Yusuf El Naccar Hastanesi ve çevresinden çekilirken arkasında büyük bir yıkım bıraktı. Saldırıda hastane binası ve içindeki ekipmanlar kullanılmayacak duruma geldi.

07:57 Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine yönelik üst üste dördüncü gün saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini belirtti.

02:07 Gazze Şeridi'ne, ateşkesin başlangıcından bu yana, anlaşmaya göre planlanan 3 bin 600 yardım tırından 2 bin 857'sinin giriş yaptığı açıklandı.

01:44 Hamas, Gazze Şeridi'ndeki işlerin nasıl yönetileceğini kendisine empoze eden herhangi bir bölgesel veya uluslararası tarafı kabul etmeyeceğini bildirdi.

01:29 İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında bugün yapılması beklenen esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak, müebbet hapis cezasına çarptırılan bir grup tutuklunun isimlerini paylaştı.