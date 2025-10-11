Hamas, İsrail ile arasındaki esir takası sürecinin pazartesi günü başlayabileceğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, katıldığı bir televizyon programında, "Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak." dedi.

Ebu Merzuk, Hamas'ın, esirlerin teslimi sürecinde askeri tören ya da kutlama yapılmaması yönünde bir tutum benimsediğini de belirtti.



İsrail ordusunun ateşkesle birlikte "sarı hat" olarak bilinen sınıra kadar çekildiğini kaydeden Ebu Merzuk, ordunun Gazze'nin yaklaşık yüzde 53'lük bölümünde kontrolünü sürdürdüğünü vurguladı.

"İsrail'in belirlediği çekilme sınırları ne doğru ne de planlı. Rastgele belirlenmiş durumda." diyen Ebu Merzuk, "İşgalin mevcut pozisyonlarını korumasını asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ebu Merzuk, ayrıca ABD askerlerinin ateşkesin uygulanmasını izlemek amacıyla bölgeye gönderildiğini, ancak bu askerlerin Gazze içinde değil, İsrail tarafında konuşlanacağını söyleyerek, "Önümüzdeki dönem, ulusal bir proje ve Gazze ile Batı Şeria'da barış gücü varlığının tartışılacağı bir süreç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas yetkilisi, Filistin yönetimini "ulusal uzlaşıyı sağlamak üzere kapsamlı bir toplantıya" davet etti.

"Kapsayıcı bir ulusal mutabakat, Filistin davasının içinden geçtiği krizden çıkışın tek yoludur." diyen Ebu Merzuk, "Trump'ın planını ve ateşkesi, halkımızın çıkarlarını korumak amacıyla kabul ettik. Hamas, Filistin halkının kaderiyle ilgili kararları tek başına almayacak." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.59 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin pazartesi Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu." dedi.

01.34 Filistinli sivil toplum kuruluşu Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi, İsrail'in 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğunu duyurdu.

00.42 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, ateşkesin Filistinlilerin acısına son verilmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir adım olduğunu bildirdi. Açıklamada Türkiye, Mısır ve Katar'ın ateşkes sağlanması için gösterdikleri çabanın takdirle karşılandığı vurgulandı.

00.32 Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail yönetiminin çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını engellediğini, buna rağmen Gazze'deki soykırımın durması için anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı. Kahraman direniş güçlerine ve ateşkes sürecindeki ara bulucu ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, ABD'ye de anlaşmanın tüm maddelerinin uygulamasının garanti edilmesi için baskı uygulama çağrısı yapıldı.

00.07 Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle binlerce Filistinli, bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Reşid Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerledi.

23.46 İsrail ordusunun iki yıldır soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde sahil kesimindeki Reşid Caddesi, yürürlüğe giren ateşkesin ardından on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin güney kesiminden kuzey bölgelerine dönüşüne sahne oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.