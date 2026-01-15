İSTANBUL 12°C / 7°C
Dünya

Gazze ateşkesinde Türkiye etkisi! ABD'li isim: İnanılmaz bir iş çıkardılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesini değerlendiren ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin 'ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını' vurguladı. ABD'li yetkili, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın bu sürece çok yakından dahil oldular ve bizimle birlikte gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. Onların bu sürece dahil olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.' diye konuştu.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 07:50 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili bir telekonferans düzenleyen iki ABD'li yetkili, sürecin bugüne kadarki gelişimini ve bundan sonraki olası gidişatı değerlendirdi.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasında özellikle Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken ABD'li yetkili, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Dışişleri Bakanı (Hakan) Fidan ve istihbarat direktörü (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı) İbrahim Kalın bu sürece çok yakından dahil oldular ve bizimle birlikte gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. Onların bu sürece dahil olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. Aynı yetkili, "Başkan Trump bu konuda çok minnettar." dedi.

Trump yönetiminin "Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden inşa etmeye başlamasını istediğini" ve bunun gerçekleşebileceğine inandıklarını ifade eden yetkili, bu süreci de aktif olarak takip ettiklerini kaydetti.

ABD tarafından gelen bu açıklamalar, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün, ateşkes planının ikinci aşamasının başladığını duyurmasından hemen sonra geldi.

Yetkililerden biri, ikinci aşamanın başlamasının gerçekten çok önemli olduğunu ve "Gazze'nin yeniden inşası için ABD'nin iyi bir planı olduğunu" söyledi. Yetkili, bunun Filistin toprakları için "oyunun kurallarını değiştirebilecek" bir gelişme olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinin 2. aşamasının başladığını duyurmuştu.

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze ateşkesinde 2. aşama başladı

