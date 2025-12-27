Gazze ateşkesinde yeni aşama öncesi ABD ile İsrail arasında kriz

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına iki hafta içinde geçilmesini hedeflediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşasının silahsızlandırmayla eş zamanlı olarak ilerlemesini istediği, İsrail'in ise yeniden inşayla ilgili bir adım atılmadan önce "Hamas'ın dağıtılması ve Gazze'nin silahsızlandırılması konusunda ısrar ettiği" aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bina yıkımı ve arazi düzleştirme gibi eylemlerinin Filistinliler için planlanan yeni yerleşim bölgeleri için yapıldığı iddia edilen haberde, bunun ateşkesin sonraki aşamasının hazırlığı olduğu öne sürüldü.

Haberde, söz konusu bölgelerde hem İsrail ordusu hem de Hamas'ın bulunmayacağı savunuldu.

ABD'nin Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının bölgenin yeniden inşasına hazırlık olarak yerinden edilen Filistinlilerin geçici konteyner evlerde barındırılmasını kapsadığı belirtilen haberde, kurulması beklenen uluslararası istikrar gücü ile ilgili soru işaretlerine de dikkati çekildi.

Haberde, İtalya ve Endonezya'nın Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne asker göndermeyi kabul ettiği ve söz konusu istikrar gücünün Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) benzer bir yetkiyle faaliyet göstermesinin beklendiği kaydedildi.

- TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.46 İsrail basını, Gazze Şeridi'nde ateşkesin gelecek aşamasının yeniden inşa mı yoksa silahsızlandırma mı olacağıyla ilgili ABD ile İsrail arasında anlaşmazlık olduğunu yazdı.

02.56 Filistin, "bölgenin ve Arap ülkelerinin güvenliğine yönelik tehdit" olarak nitelediği İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasını reddetti.

00.33 İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin doğusundaki işgal altındaki bölgelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 70 BİN 945'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 3 artarak 70 bin 945'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 410 sivilin yaşamını yitirdiği, 1134 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 654 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 945, yaralıların sayısının da 171 bin 211 olduğu kaydedildi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.