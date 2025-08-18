İSTANBUL 30°C / 21°C
18 Ağustos 2025 Pazartesi
  • Gazze ateşkesinde yeni gelişme! Hamas'a yeni teklif
Dünya

Gazze ateşkesinde yeni gelişme! Hamas'a yeni teklif

Filistinli bir yetkili, Mısır'daki Hamas heyetine 60 günlük ateşkes ve iki aşamalı rehine takasını içeren yeni bir teklif yapıldığını duyurdu.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:50
Gazze ateşkesinde yeni gelişme! Hamas'a yeni teklif
Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtti.

KATAR BAŞBAKANI AL-THANİ MISIR'DA HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşecek. Katar basını, ise Hamas heyetinin geçtiğimiz haftadan bu yana Mısır'da bulunduğunu aktarmış, Hamas heyetinin arabuluculardan yeni bir ateşkes teklifi aldığını ve bugün bir yanıt vermelerinin istendiğini ifade etmişti.

ABD'den Gazzelilere vize adımı: Karar gözden geçirilecek
