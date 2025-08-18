Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtti.

KATAR BAŞBAKANI AL-THANİ MISIR'DA HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşecek. Katar basını, ise Hamas heyetinin geçtiğimiz haftadan bu yana Mısır'da bulunduğunu aktarmış, Hamas heyetinin arabuluculardan yeni bir ateşkes teklifi aldığını ve bugün bir yanıt vermelerinin istendiğini ifade etmişti.

