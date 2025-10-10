Gazze ateşkesinin ayrıntıları belli oldu! Türkiye'nin de yer aldığı ortak komite denetleyecek

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve "Gazze Savaşı'nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı.

İsrail resmi yayın kurumu KAN, söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem Hamas tarafından imzalandığını ve arabulucu ülkeler tarafından da onaylandığını bildirdi.

İsrail basını tarafından ayrıntıları yayımlanan anlaşmaya göre, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından çatışmalar derhal sona erecek. Ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara saldırıları da dahil olmak üzere tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulmasını kapsıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'de ateşkes hemen uygulanacak, İsrail ordusu 24 saat içinde "sarı hat" olarak tanımlanan sınıra çekilecek. Bu sürecin ardından, Hamas'ın 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakması öngörülüyor.

İsrail hükümetinin onayından hemen sonra Gazze'ye tüm insani yardımların girişine ve yardımların serbestçe dağıtılmasına izin verilecek. Bu uygulama, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlenen günde 600 yardım tırı standardına dayanacak.



Hamas'ın, elindeki ölü İsrailli askerlerin bilgilerini, Katar, Mısır, Türkiye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla oluşturulacak ortak bir mekanizmaya devretmesi kararlaştırıldı.

Anlaşma uyarınca İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından itibaren 24 saat içinde belirlenen "X" sınırlarına (kısmi çekilme) kadar geri çekilecek. Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek ve ateşkes kapsamı tam olarak uygulanacak.

Tam çekilmenin ardından, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin (hayatta olanlar ve ölenler) serbest bırakılması süreci başlayacak.

İsrail tarafı, Gazze'de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20'sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kaynaklarına göre, bu tutuklular işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal koşullarında tutuluyor.

Belgeye göre, ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği aktarıldı.

KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, bazı İsrailli askerlerin cesetlerinin yerinin hala tespit edilemediği, bu konuda İsrail-Filistin-Mısır-Katar-Türkiye ortak mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi.

Söz konusu "Gazze Savaşı'nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma, Trump'ın Gazze savaşını sona erdirme planının ilk aşamasının temelini oluşturuyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Bu anlaşma, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla, ABD'nin gözetiminde dört gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de sağlanan ateşkesin uluslararası toplumun kararlı tutumu sayesinde gerçekleştiğini, bu gelişmeden umutlu olduklarını bildirdi.

03.15 İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı. Belgeye göre, ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği aktarıldı.

02.24 İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı.

02.07 ABD'nin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek için İsrail'e 200 asker göndereceği öne sürüldü.

01.26 İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Sumud ile başlayan yolculuğumuz Vicdan'la birlikte, Özgürlük Filosu'yla birlikte neticelenmiş oldu. Aslında Sumud'un açtığı yol, onun kazandığı zafer, Vicdan'la, Özgürlük Filosuyla taçlanmış oldu diyebiliriz." dedi.

00.57 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Orta Doğu'yu ziyaret etmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye karşı olmadıklarını, bir araya gelmeyecekleri tek tarafın İsrail olduğunu söyledi.

00.22 İsrail ordusunun, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği sırada düzenlediği saldırıda, orduya yönelik "düşmanca" faaliyetlerin olduğu bir binayı hedef aldığı iddia edildi.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısına katıldı.