İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3094
  • EURO
    50,7512
  • ALTIN
    6723.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Hamas verdiği sözleri tutacak
Dünya

Gazze Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Hamas verdiği sözleri tutacak

Gazze Barış Kurulu Şartı İmza Töreni'nde konuşan ABD Başkanı Trump, 'Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Hamas verdiği sözleri tutacak' dedi.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında gerçekleştirilen Barış Kurulu toplantısında konuşuyor.

Trump'ın konuşmasından bazı satırbaşalrı:

Buradaki herkes harika iş çıkardı

Onlarca yıl devam eden savaşları bitirdik. Hindistan-Pakistan gibi nükleer güç dayalı başlamak üzere olan savaşı bitirdik. 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Bunlar içinde Kamboçya-Talyand da vardı

Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı.

Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.

İran'la da konuşacağız. DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi.

Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum.

Bizim ülkemize yatırım yapan herkes çok mutlu olacak. NATO üyelerinin GSMH'lerinin yüzde 5'inin NATO'ya harcanmasını sağladım, İspanya hariç herkes kabul etti. İspanya'yla konuşmam gerekecek.

Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek. Dev şirketler bir an önce Venezuela'dan petrol çıkarmak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, "Bunu yapamazsın Putin" dedim.

Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor.

Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.