Gazze belediyelerinden uluslararası kurumlara 3 milyon dolarlık yardım çağrısı

AA 29 Mart 2020 Pazar 22:01 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 22:01

Gazze Belediyeler Birliği Başkanı Yahya Serrac, düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından, Gazze'deki belediyelerin hizmetlerine devam edebilmesi için 3 milyon dolarlık yardım talep ediyoruz." dedi.

Kaynak sıkıntısı ve imkanların yetersizliği sebebiyle belediye hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Serrac, 13 yıldır devam eden İsrail ablukası nedeniyle belediyelerin ekipmanlarının kullanılamaz duruma geldiğini, hizmetlerin sunulması için gerekli yakıtta da sıkıntı yaşandığını aktardı.

Serrac, belediyelerin salgın nedeniyle son günlerde kamuya açık alanlar ve kurumlarda dezenfeksiyon çalışması yürüttüğüne işaret etti.

Gazze'de son verilere göre, şu ana kadar 9 koronavirüs vakası tespit edildi.