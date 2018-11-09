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Gazze'nin genç şehidi Muhammed Ala Ebu Şirbin son yolculuğuna uğurlandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilen Muhammed Ala Ebu Şirbin son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Muhammed Ala Ebu Şirbin'in (20) Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. 
 
Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, Deyr el-Belah kentinin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 20 yaşındaki Muhammed Ala Ebu Şirbin isimli bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu duyurmuştu.
 
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
 
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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