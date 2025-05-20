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Dünya

Gazze gerginliği büyüyor: Husilerden İsrail'e misilleme!

Yemen'deki Husi yönetimi, işgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarını gerekçe göstererek Hayfa Limanı'na abluka uygulayacaklarını açıkladı. Kararın, bölgedeki tansiyonu daha da artırmasından endişe ediliyor.

AA20 Mayıs 2025 Salı 09:44 - Güncelleme:
Gazze gerginliği büyüyor: Husilerden İsrail'e misilleme!
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Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarının artması sebebiyle "Hayfa Limanı'na abluka uygulama" kararı aldığı belirtildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda Hayfa Limanı'na deniz ablukası uygulamaya yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İsrail'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat Limanı'nın faaliyetlerini durdurma konusunda başarılı olduklarını savunan Seri, Hayfa Limanı'nda bulunan gemilerin ve limana doğru yola çıkanların saldırıya uğrayabileceğini kaydetti.

Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlediklerini tekrarlayan Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdiği takdirde abluka kararının da uygulanmayacağını belirtti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurmuştu.

  • Husi yönetimi
  • İsrail saldırısı
  • yemen abluka

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