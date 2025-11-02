İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Gazze gerilimi sürüyor: Hamas, insani yardım suçlamalarını reddetti

Hamas, ABD Merkez Komutanlığı'nın Gazze'ye ulaşan yardımların örgüt tarafından yağmalandığı iddialarını yalanlayarak, suçlamaların asılsız ve yardımların kısıtlanması için bahane olduğunu açıkladı.

2 Kasım 2025 Pazar 13:55
Gazze gerilimi sürüyor: Hamas, insani yardım suçlamalarını reddetti
Hamas, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "Hamas'a ait unsurlar" tarafından yağmalandığı yönündeki iddialarını reddederek, suçlamaların asılsız olduğunu ve zaten sınırlı olan yardımların azaltılmasına bahane oluşturulduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığının ileri sürdüğü iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sınırlı sayıdaki insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırma ve uluslararası toplumun Gazze'deki ablukayı sona erdirememesini örtbas etme çabasıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası veya yerel kuruluşların ya da yardım konvoylarında çalışanların herhangi bir yağma olayına ilişkin bildirimde bulunmadığı, bu durumun, CENTCOM'un dayandığı senaryonun uydurma ve kurgusal olduğunu açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA), bir yardım tırına ilişkin sahte bir görüntü kaydetmiş olabilir, ancak bu araçlar, işgalci İsrail'in her gün işlediği suçları görmemekte, Gazze'deki toplu katliamları kaydetmemektedir. Oysa tüm dünya bu suçları vicdanıyla ve insanlığıyla görmektedir. Bu İHA'lar, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda aralarında 105'i çocuk, 37'si kadın ve 9'u yaşlı 254 sivilin katledilmesini görmezden geldi."

CENTCOM'un sessiz kaldığı diğer ihlallere de dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu araçlar, işgalci ordunun her gün ateşkesi ihlal ederek sarı hattı geçmesini, Gazze'ye girmesi gereken yakıt miktarının sadece yüzde 9,4'ünden azının girişine izin vermesini, temel proteinlerin girişini engellemesini ya da açlıktan kıvranan sivillerin yaşadığı trajediyi görmemektedir."

Gazze'ye ulaşan yardım tırlarının günlük ortalamasının 136 civarında olduğu, geri kalan tırların ise ticari mallar taşıdığı ve halkın bu ürünleri satın alacak gücünün kalmadığı kaydedildi.

ABD'nin İsrail anlatısını benimsemeye devam etmesinin "ahlaki çöküşü derinleştirdiğini" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Washington, bu tutumuyla Gazze ablukasının ve sivillerin yaşadığı acıların ortağı haline gelmektedir.

ABD yönetimini işgalci İsrail'in ihlallerini ve süregelen saldırılarını meşrulaştırmaktan vazgeçmeye, sorumluluk üstlenmeye, İsrail'i de anlaşmalara uymaya ve günlük ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Bu ihlallerin tespit edilmesi için İHA'lara gerek yoktur, zira bütün dünya her gün bu suçlara tanıklık etmektedir."

