Gazze görüşülürken gülen bakanı yerin dibine soktu: Kendinizden utanın

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) etkili ve Gazze konusunda en çok ses yükselten milletvekillerinden Marc Botenga, AP Genel Kurulundaki Gazze konulu oturumda konuşma yapmak üzere söz aldı.

Bu sırada Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Szlapka'nın güldüğünü fark eden Botenga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hala açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz."

Belçikalı Milletvekili Botenga, Szlapka'nın oturumun başında Konsey adına söz aldığı sırada Gazze'deki durumun kötüleştiğini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Durumun kötüye gittiğini söylemeyi başardınız ancak neden kötüleştiğinden bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail, tüm insani yardımları, tüm yiyecekleri ve hatta elektriği engelliyor. Bunun anlamı nedir? Elektriğin olmaması, arındırma tesislerinin olmaması, dolayısıyla suyun olmaması. Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor çünkü pişman olacaksınız."

Lors du débat sur la situation humanitaire à Gaza au Parlement européen, le ministre @adamSzlapka, représentant le Conseil ����, blaguait & rigolait. A plusieurs reprises. Quel mépris pour les vies palestiniennes. Illustration de la connivence européenne avec les crimes israéliens. pic.twitter.com/kAtKPwrO4y — Marc Botenga MEP (@BotengaM) March 12, 2025

- "İKİYÜZLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Botenga, Szlapka'ya verdiği tepkiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"AP'nin Genel Kurulunda İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani durum tartışıldı." diyen Botenga, şunları söyledi: Parlamentonun birçok üyesi, halka dayatılan insanlık dışı ve suç niteliğindeki acılara dikkati çekti ancak bu son derece hassas tartışmanın ortasında AB Başkanlığı temsilcisi, Polonyalı Bakan Adam Szlapka, meslektaşıyla şakalaşmaya başladı. Birkaç konuşma sırasında düpedüz gülüyordu. İnsan hayatına, Filistinlilere insan olarak böylesine bir küçümseme tam bir skandaldır. (Szlapka'nın tavrı) Avrupa'nın evrensel insan haklarından bahsettiğinde ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor. Szlapka ve meslektaşı, derinden utanmalı ve özür dilemeli.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinlilerin cinsel ve üreme sağlığı tesislerini sistematik olarak yok ederek soykırım eylemleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'ne yardımların girdiği sınır kapılarını kapatarak ve elektrik tedarikini keserek Deyr el-Belah kentindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisini devre dışı bırakan İsrail, ramazan ayında Gazze'deki Filistinlileri temiz sudan mahrum bıraktı.

İsrail'in uyguladığı ablukanın neden olduğu imkansızlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hasta çocuklar, ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Türk Kızılay, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yaralarını sarmaya çalışan Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka'nın şakalaşması üzerine tepki göstererek, bu tavrın Filistinlilere yönelik bir küçümseme olduğunu ve AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Filistinli aktivist ve İnternet fenomeni Saleh Aljafarawi ve 3 arkadaşıyla birlikte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda tamamen yıkılan Nasır Etfal Hastanesi'nin yeniden inşası için sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Kuveyt Sosyal İşleri Bakanlığı ve Filistin Sağlık Bakanlığı ile işbirliğiyle başlatılan canlı yayınla 10 milyon dolar toplamayı hedefleniyor.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na düzenlediği baskın sırasında 1 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Ariel" yerleşim birimi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıyı, İsrail'in suçlarına verilen sürekli yanıtın bir parçası olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenledikleri saldırı ve baskınlarda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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