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Dünya

Gazze halkı umutlarını yitirmiyor: Araçların yerini eşek arabaları aldı

İsrail'in İşgal'i altındaki Gazze'de yakıt sıkıntı sebebiyle insanlar ulaşımı eşek arabaları ile sağlıyor. Eşek arabaları ayrıca cenaze aracı olarak kullanılıyor.

AA-NTV30 Ekim 2023 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı sebebiyle ulaşım araçları çalışamıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürerken yakıt bulunamaması nedeniyle araçlar büyük ölçüde yollardan çekildi, ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı.

Yoğun bombardıman ve abluka altındaki Gazze'de otomobilleri çalıştırmak için yeterli yakıt yok. Yakıt sıkıntısına karşı eşek arabaları çözüm oldu.

Araçlar caddelerden büyük ölçüde çekilirken ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı.

Bir eşek arabası sahibi, "Dizel olmadığı için araçlar çalışmıyor. insanları düşük bir ücret karşılığı taşıyorum" dedi.

Eşek arabaları cenaze araçlarına da dönüşüyor.

Yakıt olmadığı için cenaze arabaları hizmet veremezken naaşlar zaman zaman eşek arabalarında taşınıyor.

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