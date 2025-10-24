İSTANBUL 25°C / 17°C
Dünya

Gazze hükümetinden kritik uyarı: Dokunmayın ölüm saçıyor

Soykırımcı İsrail'in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze sokaklarında binlerce patlamamış bomba ve mühimmat kaldı. Hükümet, ölüm ve yaralanmaların artmaması için halkı “şüpheli cisimlerden uzak durmaya” çağırdı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 18:53
Gazze hükümetinden kritik uyarı: Dokunmayın ölüm saçıyor
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait patlamamış mühimmat ve şüpheli nesnelere dokunulması nedeniyle ölüm ve yaralanmaların yaşandığı ifade edildi.

Halka, bu tarz mühimmatları bulmaları durumunda derhal oradan uzaklaşmaları ve asla dokunmamaları çağrısı yapıldı.

Gün içinde sağlık kaynakları, Gazze kentinin orta kesimindeki El-Cela Caddesi'nde şüpheli bir cismin infilak etmesi sonucu bir çocuğun yaralandığını belirtmişti.

Gazze'deki hükümet, 17 Ekim'deki açıklamasında, Gazze'de yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğunu ve bunların siviller için tehlike oluşturduğunu bildirmişti.

