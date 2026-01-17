Huveydi, AA'ya verdiği röportajda İran'daki iç gelişmelerden Gazze ateşkesine, Türkiye-Mısır ilişkilerinden bölgesel ittifak arayışlarına kadar birçok başlıkta görüşlerini paylaştı.

İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Huveydi, İranlıların protesto etme hakkı olduğunu belirtmekle birlikte, ülkede rejimin devrilmesi ihtimalini düşük gördüğünü söyledi.

Huveydi, Tahran'daki siyasi yapının ve devlet kapasitesinin bu tür senaryolara karşı daha dirençli olduğunu ifade etti.

- "İSRAİL, GAZZE ATEŞKESİNİ BİLEREK SABOTE EDİYOR"

Gazze'deki ateşkes anlaşmasına da değinen Huveydi, "İsrail, anlaşmayı uygulamakta isteksiz davranıyor. Süreci de bilinçli şekilde tıkıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in ABD'den aldığı destekle hareket ettiğini vurgulayan Huveydi, Tel Aviv yönetiminin Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedeflediğini ve bu nedenle ateşkesi başarısızlığa uğratmak istediğini kaydetti.

Ateşkes anlaşmasını "mükemmel olmayan ama mevcut koşullarda daha az kötü bir seçenek" olarak niteleyen Huveydi, anlaşmanın devamının özellikle Türkiye'nin sahadaki varlığıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

- TÜRKİYE'NİN ROLÜ "BELİRLEYİCİ"

Huveydi, Türkiye'nin Gazze ateşkes sürecindeki "siyasi ve ahlaki açıdan onurlu bir rol" üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin, Mısır ve Katar'la birlikte yürüttüğü arabuluculuğun önemli olduğunu vurgulayan Huveydi, "(Gazze'de) Türkiye olmadan kurulacak bir istikrar gücü anlamlı olmayacak." dedi.

Huveydi, İsrail'in, Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası güçte Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmasını da bu etkin rolün bir göstergesi olarak değerlendirdi.

- "HAMAS BİR FİKİR OLARAK YOK EDİLEMEZ"

İsrail'in saldırılarını yalnızca Hamas üzerinden meşrulaştırmaya çalışmasını "büyük bir yanılsama" olarak niteleyen Huveydi, Hamas'ın Filistin toplumunun bir parçası olduğunu ve bir fikir olarak ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

Huveydi, "Hamas, Filistin davasından sonra ortaya çıktı ama dava ondan önce vardı ve ondan sonra da var olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ DAHA OLUMLU BİR AŞAMADA

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin son dönemde belirgin şekilde iyileştiğini kaydeden Huveydi, askeri işbirliği, ticaret ve siyasi temasların bu sürecin göstergesi olduğunu belirtti.

Bu gelişmeyi "son derece sağlıklı" olarak niteleyen Huveydi, iki ülke arasındaki geçmiş gerilimin bölge için ciddi bir kayıp olduğunu ifade etti.

- BÖLGESEL İTTİFAK ÇAĞRISI

Huveydi, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde, İran'ın da dahil olduğu daha geniş bir İslami-Arap ittifakın kurulmasını temenni ettiğini kaydetti.

İran'ın Filistin meselesindeki tutumunun göz ardı edilemeyeceğini belirten Huveydi, mezhepsel ayrımlar üzerinden yürütülen tartışmaların gerçeği yansıtmadığını, "acının ve meselenin ortak" olduğunu vurguladı.

- "SURİYE ARAP DÜNYASININ KALBİ"

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerinde Huveydi, ülkeyi "Arap dünyasının kalbi" olarak tanımlayarak, Şam'ın Arap dünyasındaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen ve Sudan'daki diplomatik girişimlerini de olumlu bulduğunu aktaran Huveydi, bu çabaların bölgesel istikrar açısından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

- NETANYAHU VE İSRAİL

Netanyahu'nun Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Huveydi, "Netanyahu, gücünü iki şeyden alıyor: Araplar olarak bizim zayıflığımız ve ABD'nin desteği." dedi.

Huveydi, "Eğer Araplar safları birleştirir, ciddi ve kararlı bir tutum benimserse ve ABD desteği gevşerse, İsrail'in haritada bir yeri ve varlığı kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda bölgedeki gelişmelere ilişkin beklentilerini aktaran Huveydi, "Başlangıç çok rahatlatıcı değil. Ancak özellikle İsrail'e, ABD meydan okumasına ve Batı hegemonyasına karşı kararlı ve ciddi tutumların ortaya çıkmasını beklediğimiz, umduğumuz iyi göstergeler var." diye konuştu.

Mısırlı düşünür, bölgedeki zorluklarla yüzleşmek için Arap ve İslam ülkeleri arasında anlayış birliğinin sağlanmasının ve tek bir safta buluşmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

- İRAN, VENEZUELA DEĞİLDİR

İran'daki gelişmeleri değerlendiren Huveydi, "İnsanların itiraz etme hakkı var. Şunu kabul etmeliyiz ki insanların şikayetleri gerçek ve bu şikayetler 1979'dan bu yana uygulanan ABD yaptırımları sebebiyle devam ediyor. Bu durum, halk isyanına yol açtı." şeklinde konuştu.

Huveydi, "Ancak, insanların iktidarın politikalarına karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve öfke ile rejimin devrilmesi fikrini benimsemeleri arasında fark var." dedi.

İran'daki mevcut rejimin devrilmesi fikrinin "tamamen uzak bir ihtimal" olduğunu savunan Huveydi, İran'ın "cesarete ve güçlü bir halka sahip köklü bir ülke olduğunu" belirterek, rejimin devrilmesinin "sözkonusu olmadığını" vurguladı.

Venezuela'daki durumun İran için geçerli olmadığını kaydeden Huveydi, "İran, tarihin derinliklerine kök salmış zeki ve güçlü bir ülke." ifadelerini kullandı.

- "SURİYE, ARAP DÜNYASININ KALBİ"

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerinde Huveydi, "Suriye, Arap dünyasının kalbidir ve hafife alınacak bir ülke değildir." ifadelerini kullanarak, Şam'ın Arap dünyasındaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Huveydi, Suriye'nin yıllardır mahrum kaldığı "Arap dünyasındaki canlılığını ve etkisini yeniden kazanması" gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin istikrarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Huveydi, ülkede Esed rejiminin "yarım asır boyunca ülkeyi harap ettiğini" söyledi.

Huveydi, Suudi Arabistan'ın Yemen ve Sudan'daki diplomatik girişimlerini de olumlu bulduğunu belirterek, bu çabaların bölgesel istikrar açısından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin bölgedeki krizler karşısındaki tutumu hakkında ise Huveydi, "Türkiye de bu bölgelerin istikrarından ve siyasi anlaşmazlıkların parçaladığı Arap ülkelerinde uyumun yeniden tesis edilmesinden yanadır." ifadelerini sözlerine ekledi.