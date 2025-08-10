ABD ile arabulucuların, Hamas ile İsrail'in yeniden müzakere masasına dönmesi için çalıştığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güvenlik kabinesindeki bakanların muhalefetine rağmen hala Gazze'de ateşkese varmanın mümkün olduğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin Gazze kentinin işgali başlasa bile bunun ateşkes anlaşmasının olması durumunda durdurulabileceği sinyali verdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasını görüştüğü ifade edildi ancak görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Arabuluculardan, KAN'ın haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır, Katar ve ABD, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın durması için arabuluculuk yapıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Katar ve Mısır kararı kınarken, ABD bunu görmezden gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "bu İsrail'in kararı" şeklindeki açıklaması da gözlemciler tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yakılması olarak yorumlanmıştı.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10 AĞUSTOS 2025

Güney Amerika ülkesi Şili'de meydanlara çıkan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık politikasını protesto etti.Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan iki Filistin köyüne silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.Fas'ın Tanca kentinde İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık politikası protesto edildi.Serbest bırakılan Filistinli esir Nail el-Bergusi, İsrail'in Filistinli tutukluların iradesini kırmaya çalıştığını ancak buna kültür ve medeniyete sarılarak karşılık verdiklerini söyledi.Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, abluka ve açlığı kınamak ve bunların sona ermesini talep etmek amacıyla gösteri düzenlendi.Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının, "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş ve programa 100 binden fazla kişinin katıldığı öğrenildi.İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze'nin işgal kararını protesto etmek için başkent Tel Aviv sokaklarına indi.İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme müdahale eden polisin gözaltına aldığı kişi sayısı 466'ya yükseldi.ABD ile arabulucuların, Hamas ile İsrail'in yeniden müzakere masasına dönmesi için çalıştığı iddia edildi.İsrailli askeri yetkililer, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin işgal kararıyla çıkmaza saplandığı eleştirisini yöneltti.

Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenledi.Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.Kosova'nın başkenti Priştine'de İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararı protesto edildi.