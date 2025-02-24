Gazze için çevre felaketi uyarısı! 170 bin ton atık birikti

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin kentin doğusundaki merkezi çöp sahasına ekiplerinin ulaşmasına engel olması, 15 aydan fazla süren soykırım sırasında belediyeye ait araç ve ekipmanların yaklaşık yüzde 80'ini imha etmesi nedeniyle temizlik hizmetinin aksadığı vurgulandı.

Caddelerin yanı sıra geçici çöp sahalarında yaklaşık 170 bin ton atığın biriktiği aktarılan açıklamada, bu nedenle kentte "büyük bir sağlık ve çevre felaketi" yaşandığı ifade edildi.

BELEDİYEDEN ÇÖPLERİN TOPLANMASI İÇİN KAMPANYA

Öte yandan Belediye, 16 Şubat'ta kentte biriken çöpleri kaldırmak üzere bir kampanya başlattı.

Söz konusu kampanya için, çeşitli araç, ekipman ve konunun uzmanı ekipler gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteklediği projeler çerçevesinde Kızılhaç Uluslararası Komitesi ve özel sektörden de destek verileceği belirtildi.

Özellikle ağır iş makinelerinin sağlanması durumunda, planın 3-4 hafta içinde tamamlanarak çöplerin kaldırılması hedefleniyor.

Bu arada yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail tarafından Gazze'ye ağır iş makinelerinin girişine engel olunuyor.