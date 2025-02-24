İSTANBUL 4°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2025 Pazartesi / 26 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4433
  • EURO
    38,1952
  • ALTIN
    3440.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze için çevre felaketi uyarısı! 170 bin ton atık birikti
Dünya

Gazze için çevre felaketi uyarısı! 170 bin ton atık birikti

İsrail ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarında biriken atık ve bunu kaldıracak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle bölgede 'çevre felaketinin' yaşandığı belirtildi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Gazze için çevre felaketi uyarısı! 170 bin ton atık birikti
ABONE OL

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin kentin doğusundaki merkezi çöp sahasına ekiplerinin ulaşmasına engel olması, 15 aydan fazla süren soykırım sırasında belediyeye ait araç ve ekipmanların yaklaşık yüzde 80'ini imha etmesi nedeniyle temizlik hizmetinin aksadığı vurgulandı.

Caddelerin yanı sıra geçici çöp sahalarında yaklaşık 170 bin ton atığın biriktiği aktarılan açıklamada, bu nedenle kentte "büyük bir sağlık ve çevre felaketi" yaşandığı ifade edildi.

BELEDİYEDEN ÇÖPLERİN TOPLANMASI İÇİN KAMPANYA

Öte yandan Belediye, 16 Şubat'ta kentte biriken çöpleri kaldırmak üzere bir kampanya başlattı.

Söz konusu kampanya için, çeşitli araç, ekipman ve konunun uzmanı ekipler gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteklediği projeler çerçevesinde Kızılhaç Uluslararası Komitesi ve özel sektörden de destek verileceği belirtildi.

Özellikle ağır iş makinelerinin sağlanması durumunda, planın 3-4 hafta içinde tamamlanarak çöplerin kaldırılması hedefleniyor.

Bu arada yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail tarafından Gazze'ye ağır iş makinelerinin girişine engel olunuyor.

  • gazze
  • yıkım
  • çevre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.