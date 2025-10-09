İSTANBUL 17°C / 13°C
Gazze için dev insani yardım hazır: Gıda, ilaç ve çadırlar yola çıkacak

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sağlanan ateşkesi fırsata çevirerek 170 bin ton gıda, ilaç ve acil malzeme tedarikini uzman ekiplerle hazır bekletiyor. İlk 60 günde her gün yüzlerce kamyonla 2,1 milyon kişiye yardım ulaştırılması hedefleniyor.

9 Ekim 2025 Perşembe 21:52
Fletcher, New York BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına çevrim içi katılarak bilgi verdi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Fletcher, "Yaklaşık 799 gün beklemek zorunda kaldık ve bunu şimdi iyi değerlendirelim. Başkan (Donald) Trump'ın barış planı bölge genelinde hayat kurtarıcı çalışmaların ve on binlerce hayatın kurtarılmasının temeli olmalı." diye konuştu.

Fletcher, BM olarak insani yardımlar konusunda "detaylı ve test edilmiş planları" olduğunu belirterek, Gazze'ye götürülmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemelerden oluşan tedarikin uzman ve kararlı ekiple hazır beklediğini söyledi.

Ateşkesin ilk 60 gününde her gün yüzlerce kamyon ile Gazze'deki 2,1 milyon kişiye insani yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Fletcher, "Kıtlığın, yaygınlaştığı bölgelerde geri döndürülmesi ve diğerlerinde de önlenmesi gerekiyor." dedi.

Fletcher, Gazze'de harap olmuş sağlık sistemi ile su ve sanitasyon konusunda altyapıyı yeniden canlandıracaklarını, barınma alanında ailelere binlerce çadır dağıtılacaklarını, eğitim üzerine de okul çağındaki 700 bin çocuk için geçici eğitim alanları açacaklarını kaydetti.

Söz konusu insani yardım operasyonları için yeterli finansman ihtiyacına da dikkati çeken Fletcher, şu anda 2025 acil yardım kampanyası için gereken 4 milyar doların yalnızca yüzde 28'ine sahip olduklarına işaret ederek, uluslararası bağışçılara Gazze'de hayat kurtarmak için destek olmaları çağrısında bulundu.

