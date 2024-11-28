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Dünya

'Gazze için gıda' kampanyasında ikinci sefer: İtalya 40 tonu gönderdi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail saldırısı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere, 'Gazze için gıda' kampanyası kapsamında toplamda 40 ton insani yardım gönderdiğini bildirdi.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 01:21 - Güncelleme:
'Gazze için gıda' kampanyasında ikinci sefer: İtalya 40 tonu gönderdi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası çerçevesindeki ikinci yardım uçuşunun bugün yapıldığı belirtildi.

Brindisi kentindeki BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait üsten 20 ton gıda ve 20 ton da sağlık malzemesi taşıyan uçağın, Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yardım malzemelerinin Amman'dan Gazze'ye ulaştırılmasıyla Ürdünlü yetkililerin ilgileneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik somut kararlılığını göstermeye devam ediyor. 'Gazze için Gıda' girişimi hem İsrail hem de Filistin yetkililerin rızasını taşıyor." ifadelerini kullandı.

İtalya, daha önce "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde 17 Temmuz'da ilk sefer yardımlarını göndermişti.

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